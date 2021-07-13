Kayseri'de 'gürültü' tartışması kanlı bitti
Son dakika haberleri... Kayseri'de komşu dehşeti yaşandı... Kayseri'de gürültüden rahatsız olan 25 yaşındakı Akın Ç. 45 yaşındaki komşusu Hülya Baltacı'yı bıçakladı. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de gürültüden rahatsız olan 25 yaşındakı Akın Ç. 45 yaşındaki komşusu Hülya Baltacı'yı bıçakladı. Olay 18.00'de Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana geldi.
İddiaya göre aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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