Kayseri'de 'gürültü' tartışması kanlı bitti

Kayseri'de gürültüden rahatsız olan 25 yaşındakı Akın Ç. 45 yaşındaki komşusu Hülya Baltacı'yı bıçakladı. Olay 18.00'de Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana geldi.

İddiaya göre aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti.