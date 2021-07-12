Türk kızı Yasemin Uyar ABD'de ölü bulundu!
Son dakika haberine göre: ABD'de yaşayan ve geçtiğimiz cuma günü kaçırılan Türk kızı Yasemin Uyar'dan acı haber geldi. Polisin ormanda arama çalışması başlattığı Uyar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
ABD New Jersey'de polis, cuma akşamı tüm cep telefonlarına geçtiği 'kaçırma uyarısı' ile milyonlarca Amerikalının takibe aldığı Türk anne Yasemin Uyar'ın (24) eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tennessee'de ormanlık bir alanda gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios'un sorgusu sürüyor.
Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularker, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian ise babasının yanında bulundu.
Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı.
Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.
TAŞINMAYA HAZIRLANIYORDU
Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış. Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş.
Lisede okurken tanıştığı ancak evlenmediği Tyler Rios'tan kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar'ın babası Türkiye'de yaşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?
- Bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak?
- Başvuranın parası 45 dakika içinde yatıyor! 20.000 TL’ye kadar nakit avans! Talepler kolayca yapılıyor...
- Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
- Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
- Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...
- Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...