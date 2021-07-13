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Son dakika: Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü

Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe İSKİ’ye ait su borusu patladı. Olayın ardından şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıkarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi.

Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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