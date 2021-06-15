15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İSKİ yine boru patlattı! Tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı

İSKİ yine boru patlattı! Tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı

’te ’ne bağlı ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
ABONE OL
İSKİ yine boru patlattı! Tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında su borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle tazyikli su, metrelerce yükseldi. 3 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Tazyikli su nedeniyle binada bulunan daireler olumsuz etkilendi.



Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan su borusundan fışkıran suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.

İSKİ şantiyesini su bastı! İSKİ ŞANTİYESİNİ SU BASTI!
Vatandaş İSKİye isyan etti: Kanalizasyon gibi akıyor VATANDAŞ İSKİ'YE İSYAN ETTİ: KANALİZASYON GİBİ AKIYOR
İSKİ yine boru patlattı! Litrelerce su israf oldu İSKİ YİNE BORU PATLATTI! LİTRELERCE SU İSRAF OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA