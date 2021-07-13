Son dakika: İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği kabusu!

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER ARTIŞA NEDEN OLUYOR

Asya Kaplan Sivrisineği'nin ortaya çıkış nedenine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği'ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi. Asya Kaplan Sivrisineği'nin artışına birincil etken mevsimsel değişimler. İkincil etkense artan ticaret. Örneğin, Almanya'da sivrisinek ile ilgili yaşanan bazı sıkıntıların Afrika'dan getirilen lastiklerin olduğu söyleniyor" diye konuştu. Asya Kaplan Sivrisineği'nden korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği'nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil. Asya Kaplan Sivrisineği'nden korunma için merkezi yönetimlere, yerel yönetimlere ve halkımıza büyük iş düşüyor. Merkezi yönetimler ve yerel yönetimler ortak kararlar alıp sivrisinek popülasyonunun azaltılmasına yönelik işler yapması gerekiyor. Aynı zamanda halkımızda kendisini korumak için tenlerine organik doğal yağlar sürmesi lazım. Bu yağlarsa limon ağacı yağı, lavanta yağı olabilir" ifadelerini kullandı.