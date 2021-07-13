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Polise pompalı tüfekle saldıran madde bağımlısı zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Polise pompalı tüfekle saldıran madde bağımlısı zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta devriye dolaşan polis otosuna pompalı tüfekle saldıran ve Özek Harekat timinin düzenlediği baskın operasyonuyla yakalanan Halil Akça adliyeye sevk edildi.

Bursa Osmangazi'de devriye dolaşan emniyet otosuna bir binanın 5'inci kat balkonundan pompalı tüfek ile saldıran ve Özel Harekat ekibinin eve düzenlediği baskın operasyonu sonucunda gözaltına alınan 46 yaşındaki Halil Akça adliyeye sevk edildi.

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesi üzerine aracı durduran polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim ol çağrısı yapıldı.

MERMİSİ BİTİNCE KILIÇLA TEHDİT ETTİ

Halil Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü. Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından ses bombası kullanılarak etkisiz hale getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Akça'nın, iki ablası ile yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Akça emniyetteki ifadesinde, olay sırasında madde krizinde olduğunu ve yaşanılanları hatırlamadığını belirtti. Halil Akça emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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