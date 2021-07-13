Polise pompalı tüfekle saldıran madde bağımlısı zanlı adliyeye sevk edildi

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesi üzerine aracı durduran polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim ol çağrısı yapıldı.