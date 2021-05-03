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Antalya'da maskesiz İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif

'da sabah saatlerinde, önünde yaşanan olayda maske takmayan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34) polis tarafından ikaz edildi. Solovjovs ise uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" demesi üzerine gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Antalya'da maskesiz İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif

asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi.

Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi.

Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.

Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

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