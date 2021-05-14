İzmir’de otopsiye gidecek cenazeyi karıştıran morg görevlisi polise keserle saldırdı

KİMLİK SORULUNCA ÇILDIRDI

Yeni Asır'ın haberine göre, durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Savcılık talimatıyla hastaneye polis ekipleri gönderildi. Görev başında olan Bülent Ağral, polislerin kendisinin ifadesini almaya geldiklerini öğrenince bir anda öfkelendi.