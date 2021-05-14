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İzmir’de otopsiye gidecek cenazeyi karıştıran morg görevlisi polise keserle saldırdı

 ’nin morgunda görevli , otopsiye yanlış cenaze gönderdi. Nöbetçi savcılığın talimatıyla polislerin olayla ilgili ifadesini almak istediği Bülent Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislere saldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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İzmir’de otopsiye gidecek cenazeyi karıştıran morg görevlisi polise keserle saldırdı

Morg görevlisi , iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti. Fakat, Bülent Ağral'ın otopsi için 'na yanlış cenazeyi gönderdiği ortaya çıktı.

KİMLİK SORULUNCA ÇILDIRDI

'ın haberine göre, durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Savcılık talimatıyla hastaneye polis ekipleri gönderildi. Görev başında olan Bülent Ağral, polislerin kendisinin ifadesini almaya geldiklerini öğrenince bir anda öfkelendi.

Kimlik sorulması üzerine çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Morg görevlisi Bülent Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislerin üzerine yürüdü.

Yaşanan olay üzerine gözaltına alınan Bülent Ağral'ı korumak isteyen bir başka morg görevlisi , keseri saklamaya çalıştı.

İKİ GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

Altun da, polis memuruna görev yaptırmama, direnme, hakaret suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden Bülent Ağral adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı belirtilen Altun ise serbest bırakıldı.

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