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Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu: 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu: 4 yaralı

Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 NG 170 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.E., fren yerine gaza bastı. Aniden hareketlenen otomobil, A.E'nin komşusunun bahçesine girdi.

Kaza sebebiyle araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler aracın arka camlarını kırarak içinde bulunan yaralılar M.Y., A.E., G.U. ve Y.U'yu dışarıya çıkardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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