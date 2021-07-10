Kemal Sunal ve Şener Şen oynamıştı! Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı filmi için yazdığı şarkının hikayesini VAV TV'de anlattı

Vav TV'de Hikmet Öztürk ile renkli bir sohbet gerçekleştiren Özdemir Erdoğan milyonlara mal olan Gurbet şarkısının hikayesini anlattı.

İŞTE GURBET ŞARKISININ RENKLİ HİKAYESİ



Özdemir Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

Şarkı 1972'de bestelendi. Bu şarkının hikayesi şöyle, Atina'da Apolyonya 1967 yılında Müzik Festivali yapıldı. Biz İstanbul'un göbeğinde bir lüks otelde çalışıyoruz. Ben İsmet Sıralı Orkestrası vardı, onun üyesiyim. Şerif Yüzbaşıoğlu geldi, 'Gitarist Selçuk Başaran'ın bir şarkısı var bunu okur musun?' dedi. 'Olur ağabey' dedim. Başka birisi de Selmi Andak, Allah rahmet eylesin... O da bir şarkı ile katıldı. Biz iki kişi finale kaldık." dedi.