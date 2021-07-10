Kemal Sunal ve Şener Şen oynamıştı! Özdemir Erdoğan Çöpçüler Kralı filmi için yazdığı şarkının hikayesini VAV TV'de anlattı
Vav TV'de yayınlanan "Yüzler ve İzler" programının 4'üncü bölümünün konuğu bu haftaki konuğu usta sanatçı Özdemir Erdoğan oldu. Erdoğan, Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünde oynadığı Çöpçüler Kralı filmine damga vuran şarkısı 'Gurbet' şarkısının perde arkasını anlattı.
Vav TV'de Hikmet Öztürk ile renkli bir sohbet gerçekleştiren Özdemir Erdoğan milyonlara mal olan Gurbet şarkısının hikayesini anlattı.
İŞTE GURBET ŞARKISININ RENKLİ HİKAYESİ
Özdemir Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;
Şarkı 1972'de bestelendi. Bu şarkının hikayesi şöyle, Atina'da Apolyonya 1967 yılında Müzik Festivali yapıldı. Biz İstanbul'un göbeğinde bir lüks otelde çalışıyoruz. Ben İsmet Sıralı Orkestrası vardı, onun üyesiyim. Şerif Yüzbaşıoğlu geldi, 'Gitarist Selçuk Başaran'ın bir şarkısı var bunu okur musun?' dedi. 'Olur ağabey' dedim. Başka birisi de Selmi Andak, Allah rahmet eylesin... O da bir şarkı ile katıldı. Biz iki kişi finale kaldık." dedi.
"GAZETEDE Kİ HABERİ GÖRDÜM, ÇINAR OTELİ'NE GİTTİM"
Bir gün gazeteyi aldım, babam vefat etti. 'Özdemir Erdoğan, babasının ölümü nedeniyle festivale katılamıyor' diye bir haber var. Ama benim bundan haberim yok. Selçuk Başar geldi, 'Ağabey ne yapayım ben şimdi, sen bir Şerif ağabey ile konuş' dedi. Bir taksiye binerek ben Çınar Oteli'ne gittim. Otelde Şerif Yüzbaşıoğlu falan oturmuşlar, bir şeyler içiyorlar. Öyle bir hava var. Şerif ağabeye el falan yapıyorum, bakmıyor. Garsondan haber gönderdim, Şerif ağabey gelmedi, benimle görüşmedi. Çok sinirlendim evime döndüm.
"GURBET'İ YARIM SAATTE YAZDIM"
Benim yerime Ajda Pekkan seçilmiş. Ajda Pekkan gitti 4'üncü falan oldu, iyi bir derece aldı. Ben birkaç sene sonra aynı festival için bu 'Gurbet' şarkısını yaptım. Gurbeti sözü, müziği yarım saatte tamamladım. Cenab-ı Allah bana lutfetti. Hayatımda hiç müzik orkestra düzenlemesi yapmamışım, düzenlemesini ilk kez kendim yaptım. Ona buna soruyorum, trampeti, saksafonu, kemanı falan nasıl yazacağım diye...
"ATİNA'DA EŞİMİ ŞARKICI SANDILAR, POSTERLERE BİLE ONUN FOTOĞRAFLARINI BASMIŞLAR"
Sonradan kendime ders verdim. Hırslanmak, intikamlanmak dinimizde de yok. Bu gereksiz bir hırstı. Bizi götürmemek için her şeyi yaptılar ama biz gittik. Eşim esmer güzeli bir kızdı, onu şarkıcı sanmışlar. Posterlere bile onu basmışlar.
"KONSERDE SAHNEDE BENİ GÖREN SEYİRCİLER YIKILDI"
Podyumu böyle yerden yükseltiyorlar. 80 bin kişilik alanda mermerde ben görününce, 'Oooooo' diye bir ses çıktı, herkes yıkıldı. Esmer kadın bir şarkıcı beklerken, ben çıktım. Çöpçüler Kralı'nda çalındı, bütün Türkiye ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza ulaştı.
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