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İzmir'den sonra Aydın'da 3,6 büyüklüğünde son dakika depremi! AFAD ve Kandilli son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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İzmir'den sonra Aydın'da 3,6 büyüklüğünde son dakika depremi! AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.03'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntının yerin 11.64 kilometre derinlikte olduğu da paylaşıldı.

SON DAKİKA | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının 11.64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

SON DEPREMLER

İZMİR DE SALLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki sarsıntı, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaburun'un yaklaşık 44 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

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