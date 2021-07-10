İzmir'den sonra Aydın'da 3,6 büyüklüğünde son dakika depremi! AFAD ve Kandilli son depremler

SON DAKİKA | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının 11.64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.