Kurban Bayramı'na geri sayım başladı! Kurban pazarlarında hareketlilik
YAŞAM AA
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Sağlık kontrolü yapılan kurbanlık hayvanlar, canlı hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor. Peki kurbanlık hayvanlar kaç liradan satışa sunuluyor?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında rağbet arttı. Anadolu'nun farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ile küçükbaş hayvanlar canlı hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLİYOR
Başkentin ilçelerinde kurulan canlı hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, almak istedikleri kurbanlıklar için sosyal mesafe kuralını gözeterek sıkı sıkıya pazarlık yapıyor.
KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.
Yoğunluk yaşanan canlı hayvan pazar yerlerinde küçükbaş fiyatları 1500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişirken büyük baş fiyatları ise 10 bin liradan başlıyor.
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