Kurban Bayramı'na geri sayım başladı! Kurban pazarlarında hareketlilik

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.

Yoğunluk yaşanan canlı hayvan pazar yerlerinde küçükbaş fiyatları 1500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişirken büyük baş fiyatları ise 10 bin liradan başlıyor.