Son dakika: Aşılamada Kurban Bayramı hedefi! Bakan Koca açıkladı

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.