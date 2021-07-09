Son dakika: Aşılamada Kurban Bayramı hedefi! Bakan Koca açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri çalışma yürüttü. Aşılamada Kurban Bayramı hedefi ise 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması olarak belirlendi. İşte haberin detayları...
Bakanlık tarafından koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.
Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.
BAKAN KOCA'DAN MESAJ
İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:
37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.
37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021
BAKAN KOCA TALİMAT VERMİŞTİ
Bakan Koca'nın aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri yeni teşvik ve ödüllendirme yöntemleri üzerinde çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, normal aşılama programına ek olarak Kovid-19'a karşı aşılamada yoğun mesai harcayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, sistemlerinde kayıtlı vatandaşların aşılanma oranı ile birimlerinde yapılan aşılama miktarına göre değerlendirilecek.
Aile hekimliğine kayıtlı vatandaşların ülke ve il ortalamasına göre aşılanma oranlarının yanı sıra yaş gruplarına göre aşılanma başarısı, aile hekimliği çalışanları için performans kriteri olacak.
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