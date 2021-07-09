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Adana ve Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyon! 3 kişi tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.07.2021
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Adana ve Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyon! 3 kişi tutuklandı

Adana ile Aydın'da bir takım işletmelerden "komisyon" adı altında zorla para topladıkları suçlaması ile gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, organize suç örgütü kurarak hal işletmecileri, soğuk hava depoları ve kamyon şoförlerinden "komisyon" ismi altında zorla para topladığı öne sürülenlere ilişkin Sultanhisar ilçesi ile Adana'da aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PEK ÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 1 tabanca, 83 mermi, 2 şarjör, 1 kılıç ile 5 senet, dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınan H.D, M.D ve F.D. tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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