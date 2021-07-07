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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

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Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe- Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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