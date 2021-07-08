Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor
ÖZEL HABER A Haber
Koronavirüs salgını devam ederken İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk hala dikkat çekiyor. Özellikle tıka basa dolu olan metrobüslerlerde yolculuk yapanlar bu duruma isyan ediyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
Her geçen dakika artan insan yoğunluğu. Herkes bir yerlere yetişme telaşında. Sabah öğlen ya da akşam saatler değişse de farkeden hiçbir şey yok.
Sokak kısıtlaması kalktı saat sınırlaması kalmadı. Normalleşmeye döndük her şey değişti ama değişmeyen tek şey var o da kalabalık metrobüs yolculukları.
Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye yer yok.
Tıklım tıklım olan metrobüslerde adım atacak yer olmayınca sosyal mesafe de rafa kalkıyor.
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