08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
ABONE OL
Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

Koronavirüs salgını devam ederken İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk hala dikkat çekiyor. Özellikle tıka basa dolu olan metrobüslerlerde yolculuk yapanlar bu duruma isyan ediyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Her geçen dakika artan insan yoğunluğu. Herkes bir yerlere yetişme telaşında. Sabah öğlen ya da akşam saatler değişse de farkeden hiçbir şey yok.

Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

Sokak kısıtlaması kalktı saat sınırlaması kalmadı. Normalleşmeye döndük her şey değişti ama değişmeyen tek şey var o da kalabalık metrobüs yolculukları.

Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye yer yok.

Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

Tıklım tıklım olan metrobüslerde adım atacak yer olmayınca sosyal mesafe de rafa kalkıyor.

Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Metrobüste virüsle kol kola yolculuk! Yoğunluk isyan ettiriyor

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA