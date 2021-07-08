Düğünde dans ederken fenalaşan İrem'den kahreden haber: Hastanede yaşamını yitirdi! Annesinin sözleri yürek dağladı



11'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ

Anne Filiz Kaplan, kızının cenazesinin morgdan alınması sırasında gözyaşı döktü.

Kaplan, "Ben sensiz ne yaparım, beni bırakıp, nerelere gittin" dedi. Daha önce kalbinden ameliyat geçirdiği belirtilen İrem'in başarılı bir öğrenci olduğu ve 11'inci sınıfa geçtiği öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.