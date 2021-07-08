İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…
Aşılanmadaki hızlanmayla pandeminin azalan etkisi sektörlere de olumlu yansıdı. İkinci el otomobil sektöründe hareketlilik bekleniyor. Sektörün yıl sonu beklentisi 7 milyonu aşkın aracın satılması.
Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ikinci el araç pazarında hareketlilik bekleniyor.
Aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte pandeminin azalan etkisi birçok sektöre can suyu olurken, ikinci el araç sektörü de hareketlilik bekliyor. Sektörün yıl sonu beklentisi 7 milyonu aşkın aracın satılması.
Pandemi döneminde biriken talepler, 2. el otomobil pazarda karşılığını bulmaya başladı. Satışların yaz aylarında artması bekleniyor.
"SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"
MASFED Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Konu, "Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber satışlarda artış bekliyoruz. Geçen seneki rakamları yakalayacağımızı umut ediyoruz. Özellikle Ağustos ayından itibaren bu artışların süreceğini düşünüyoruz." dedi.
Sektör temsilcileri talebin artmasında yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de etkili olacağı görüşünde.
BARAM TATİLİ SATIŞLARI OLUMLU ETKİLİYECEK
Konu, "Bayramda insanlar seyahat edecekleri için, uzun zamandır da seyahat etmedikleri için ikinci el araca ve sıfır araca yöneliyorlar. Satışları bu olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
Sektör ilk çeyrekte 1 milyonu aşkın ikinci el araç satışı gerçekleştirmişti.
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