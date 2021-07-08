İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

BARAM TATİLİ SATIŞLARI OLUMLU ETKİLİYECEK

Konu, "Bayramda insanlar seyahat edecekleri için, uzun zamandır da seyahat etmedikleri için ikinci el araca ve sıfır araca yöneliyorlar. Satışları bu olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.