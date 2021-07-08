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İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

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Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

Aşılanmadaki hızlanmayla pandeminin azalan etkisi sektörlere de olumlu yansıdı. İkinci el otomobil sektöründe hareketlilik bekleniyor. Sektörün yıl sonu beklentisi 7 milyonu aşkın aracın satılması.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ikinci el araç pazarında hareketlilik bekleniyor.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

Aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte pandeminin azalan etkisi birçok sektöre can suyu olurken, ikinci el araç sektörü de hareketlilik bekliyor. Sektörün yıl sonu beklentisi 7 milyonu aşkın aracın satılması.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

Pandemi döneminde biriken talepler, 2. el otomobil pazarda karşılığını bulmaya başladı. Satışların yaz aylarında artması bekleniyor.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

"SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

MASFED Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Konu, "Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber satışlarda artış bekliyoruz. Geçen seneki rakamları yakalayacağımızı umut ediyoruz. Özellikle Ağustos ayından itibaren bu artışların süreceğini düşünüyoruz." dedi.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

Sektör temsilcileri talebin artmasında yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de etkili olacağı görüşünde.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

BARAM TATİLİ SATIŞLARI OLUMLU ETKİLİYECEK

Konu, "Bayramda insanlar seyahat edecekleri için, uzun zamandır da seyahat etmedikleri için ikinci el araca ve sıfır araca yöneliyorlar. Satışları bu olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

Sektör ilk çeyrekte 1 milyonu aşkın ikinci el araç satışı gerçekleştirmişti.

İkinci el otomobilde hareketlilik bekleniyor! 7 milyonu aşkın…

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