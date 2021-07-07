Düzce'de sağanak sonra sel! Evler boşaltılıyor Vali Cevdet Atay A Haber'e son durumu anlattı

Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu.

Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay ise bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Atay, 13 köyün selden etkilendiğini söyledi, ilk belirlemelere göre ise can kaybının yaşanmadığını aktardı.

A HABER SEL BÖLGESİNDE! KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Düzce'de sağanak yağmur sonrası birçok köyle su baskınları yaşandı. AFAD ve UMKE ekipleri taşan dereler nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bölgeler sevk edildi.

A Haber muhabiri Hakan Süer, yağıştan etkilenen Dokuzdeğirmen köyündeki son durumu canlı yayında aktardı. Süeri kriz merkezinin burada oluşturulduğunu Vali Cevdet Atay'ın bölgede olduğunu söyledi. 12-13 köyün sel sularından etkilendiğini belirten Süer, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ve ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

İş makinelerini ulaşıma kapanan birçok köy yolunu açmak için bölgeye sevk edildi.