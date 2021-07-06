Yalova'da dehşet anları! Balkondan evine girdi, genç kadın kaçarak kurtuldu
Yalova'da tüyler ürperten bir manzara gerçekleşti. Yalova'da yaşayan Meral Gülseven isimli vatandaş dehşet dolu anlar yaşadı. Daha önce iki kez gece saatlerinde evine gelerek kapıyı çalan kişinin son olarak sabaha karşı evine gizlice girdiğini görünce korku içerisinde evden kaçtı. Tacizcinin eve girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yalova'da yaşayan Meral Gülseven isimli vatandaş dehşet dolu anlar yaşadı.
TACİZCİ EVE GİRDİ
Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan Meral Gülseven'in evine, sabah saat 05.40 sıralarında şüpheli F.Y. girdi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanarak 2'nci katın teras kapısından içeri giren F.Y.'yi fark eden Gülseven, panik ve korku içerisinde evden koşarak kaçtı.
Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şüphelinin, eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde alt kattaki balkonun gölgeliğine tutunarak tırmanan F.Y.'nin 2'nci kattaki balkon kapısından eve girdiği görülüyor.
Daha sonra da Gülseven'in komşularından kurtulmak isteyen şüphelinin 2'nci kat balkonundan çim alana atlayarak kaçtığı kameralara yansıdı.
"KENDİSİNİ DAHA ÖNCE PİZZACI OLARAK TANITTI"
Daha önce de şüpheli tarafından 2 kez rahatsız edildiğini belirten Gülseven, şikayetçi oldu. Gülseven, şüphelinin daha önce 2 kez daha evine gelerek kendisini rahatsız ettiğini vurguladı.
Geçen yılbaşı gecesi şüpheli F.Y.'nin kapıyı çalarak kendisini pizzacı olarak tanıttığını söyleyen Gülseven, ancak endişelendiği için kapıyı açmadığını belirtti. Sabah ses duyarak uyandığını belirten Gülseven, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:
"Ben sabah 05.39'da uyuyordum. Pergüleme buradan birinin tırmandığını duydum. Uyandım eğilip baktığımda bir kişinin çatıya çıkıp içeri girdiğini fark ettim. O an hemen birinci kata inip dışarı çıktım. Direkt 155'i aradım. Çağrı merkezindeki kadına 'evde biri var ben şu anda dışarı kaçtım' dedim. O da benden adresimi istedi ve ilgili jandarmayı bağlayacağını söyledi. Ben o kadar korkmuştum ki adresimi bile veremedim."
"ÇOCUĞUM EVDE OLSAYDI KAÇAMAZDIM VE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIRDIM"
Meral Gülseven, beraber yaşadığı 2,5 yaşındaki erkek çocuğunun boşandığı eşinin yanında olduğunu ifade ederek, "Şahsın yakalanmasını istiyorum. Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor. Bu kişi o kadar umursamaz o kadar rahat bir şekilde evime girebileceğini hiç düşünemedim. Ben evde tektim ama o an 2,5 yaşındaki oğlum da evde olabilirdi. Çünkü oğlumun odasından evimin içine girdi. Ben o an tek başıma olduğum için kaçabildim ama oğlum da evde olsaydı ben bu adamla yüzleşecektim. Oğluma ve bana zarar verebilirdi. Tek başıma olduğum halde yüzleşseydim taciz edebilirdi tecavüz edebilirdi ya da darp edebilirdi. Bu şahsın amacı hırsızlık değildi. Tutuklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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