Son dakika: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem I AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades açıklarında saat 23.40'ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Sarsıntı Muğla'nın Bodrum ilçesine 186 km uzaklıkta gerçekleşti.