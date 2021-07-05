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Son dakika: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem I AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem I AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades açıklarında saat 23.40'ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Yaşanan depremin Muğla'nın Bodrum ilçesine 186 km uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades açıklarında saat 23.40'ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Sarsıntı Muğla'nın Bodrum ilçesine 186 km uzaklıkta gerçekleşti.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

Tarih-Saat : 05.07.2021, 23:40:37

TSİ Enlem : 35.9630 N

Boylam : 25.5520 E

Derinlik : 6.40 km

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