Komşusunun 400 bin TL'lik Skoda marka sıfır otomobilini böyle çizdi! Olay anı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te bir kadın, komşusunun 400 bin liraya satın aldığı Skoda marka sıfır otomobilini çizerken güvenlik kamerasına yakalandı. "Ev alma, komşu al" sözünün boşuna söylenmediğini belirten Emel Kont, böyle bir insanın komşusu olmasından büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Emel Kont, 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilinin belirli kısımlarında derin çizikler oluştuğunu fark etti. Çiziklerin nedenini araştırmaya başlayan Kont, çiziklerin nasıl olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.
Aracını park ettiği garajın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kont, araçtaki çizikleri alt komşusu olan özel bir bankada müdür yardımcılığı yapan Aysun B.'nin bilinçli olarak yaptığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini delil göstererek komşusu hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kont, dişinden tırnağından arttırarak satın aldığı aracına yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.
"OTOMOBİLİ DİŞİMDEN TIRNAĞIMDAN ARTTIRARAK SATIN ALDIM"
Otomobili büyük zorlukla kazandığından arttırdığıyla satın alabildiğini vurgulayan Kont, hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini söyledi.
Yaşanan duruma çok şaşırdığını, komşusunun kasıtlı olarak yaptığı harekete anlam veremediğini dile getiren Kont, "Sabah alışveriş yapmak için markete gidecektim. Bahçeye indim. O esnada arka çamurluk kısmında çizik olduğunu fark ettim. Başta garajda olmuş olabileceğini düşünmedim. Önceden farklı bir yerde olmuştur diye düşündüm. Daha sonra çocuklarla akşamüzeri tekrar bahçeye indiğimde aracın farklı yerlerinde de çizikler olduğunu gördüm. Yani çok şaşırdım. Çünkü bir yere gitmemiştim. Bir yere gitmezken araçta neden çiziklerin olduğunu sorguladım. Güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde alt komşum olan kişinin sabah ve akşam olmak üzere aracımı iki kez çizdiğini fark ettim. Bu görüntülerle karakola gidip şikayetçi oldum. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.
"ATALARIMIZ 'EV ALMA KOMŞU AL' DİYE BOŞUNA DEMEMİŞ"
Suç duyurusunda bulunmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadığını ifade eden Kont, suçlu şahsın hiçbir ceza almadan elini kolunu sallayarak gezdiğini belirtti.
Olayın ardından kendisini tahrik etmek için balkon aracının üzerine çiğ yumurta atıldığını söyleyen Kont, "Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü her gün bu tarz olaylar yaşanıyor. Bu şahıs cezasını çekerse en azından başkaları böyle şeyleri yapmaya cesaret edemez. Arabamı çizen şahıs apartmandaki komşuların faturalarına zarar veriyor, faturaları yırtıyor. Garaja girerken çocukların üzerine araç sürüyor. Kişilere zarar verdiğini görüyorum ve biliyorum ancak kamera kaydı olan tek olay aracımı çizmesidir. Atalarımız 'Ev alma komşu al' diye boşuna dememiş. Bu olay benim başıma geldi. İnanın şu anda apartmanda böyle bir insanla oturmak beni çok rahatsız ediyor" diye konuştu.
Kont'un alt komşusu olan Aysun B.'nin otomobili çizdiği anlar ise garajın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sabah işe gitmek için evden çıkan Aysun B.'nin Kont'un aracının yanından geçerken elinde tuttuğu metal bir cisimle aracı çizdiği anlar yer alıyor.
Akşam saatlerinde evine dönen Aysun B.'nin Kont'a ait araca ikinci defa metal cisimle çizik atması güvenlik kamerasına yansıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
- Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?
- Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...
- 36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...
- Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?