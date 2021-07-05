Komşusunun 400 bin TL'lik Skoda marka sıfır otomobilini böyle çizdi! Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan duruma çok şaşırdığını, komşusunun kasıtlı olarak yaptığı harekete anlam veremediğini dile getiren Kont, "Sabah alışveriş yapmak için markete gidecektim. Bahçeye indim. O esnada arka çamurluk kısmında çizik olduğunu fark ettim. Başta garajda olmuş olabileceğini düşünmedim. Önceden farklı bir yerde olmuştur diye düşündüm. Daha sonra çocuklarla akşamüzeri tekrar bahçeye indiğimde aracın farklı yerlerinde de çizikler olduğunu gördüm. Yani çok şaşırdım. Çünkü bir yere gitmemiştim. Bir yere gitmezken araçta neden çiziklerin olduğunu sorguladım. Güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde alt komşum olan kişinin sabah ve akşam olmak üzere aracımı iki kez çizdiğini fark ettim. Bu görüntülerle karakola gidip şikayetçi oldum. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.