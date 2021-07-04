Van'daki ekmek fırınındaki skandal görüntülere ilişkin yeni gelişme! Hamura tekme atan kişilere ilişkin karar

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.