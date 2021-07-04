Van'daki ekmek fırınındaki skandal görüntülere ilişkin yeni gelişme! Hamura tekme atan kişilere ilişkin karar
Van'da bir ekmek fırınında çekilen görüntüler Türkiye'nin midesini bulandırırken skandal olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hamuru tavana ve yere atan sözde ekmek ustası sosyal medyada büyük tepki çekerken olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Erciş Kaymakamlığı işletmeyi mühürlerken gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde ekmek fırınında çalışan iki personelin, ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
DÜKKAN MÜHÜRLENDİ
Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Bayramda kısıtlama olacak mı? 19-23 Temmuz'da tam gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...
- Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
- Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
- Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
- Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
- Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
- AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?
- Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
- Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?