04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'daki ekmek fırınındaki skandal görüntülere ilişkin yeni gelişme! Hamura tekme atan kişilere ilişkin karar

Van'daki ekmek fırınındaki skandal görüntülere ilişkin yeni gelişme! Hamura tekme atan kişilere ilişkin karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
ABONE OL
Van'daki ekmek fırınındaki skandal görüntülere ilişkin yeni gelişme! Hamura tekme atan kişilere ilişkin karar

Van'da bir ekmek fırınında çekilen görüntüler Türkiye'nin midesini bulandırırken skandal olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hamuru tavana ve yere atan sözde ekmek ustası sosyal medyada büyük tepki çekerken olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Erciş Kaymakamlığı işletmeyi mühürlerken gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde ekmek fırınında çalışan iki personelin, ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekmek fırınında skandal görüntüler! EKMEK FIRININDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA