Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: "Doğum Tarihi: 3.07.2021 Doğum Yeri: Ambulans"
YAŞAM AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afyonkarahisar'da ambulansta doğan bir bebeğin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca "Doğum Tarihi: 3.07.2021 Doğum Yeri: Ambulans Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bu sabah bir bebek dünyaya beklenenden erken geldi." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında Afyonkarahisar'da ambulansta doğan minik bebeğin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında "Doğum Tarihi: 3.07.2021 Doğum Yeri: Ambulans Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bu sabah bir bebek dünyaya beklenenden erken geldi. Anneyi hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansta yaptırmak zorunda kaldı. Aileyi, acil sağlık ekibimizi kutluyorum. Gözünüz aydın." ifadelerini kullandı.