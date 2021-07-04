04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da dehşet! Pompalıyla lunapark bastılar

Muğla'da dehşet! Pompalıyla lunapark bastılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2021
ABONE OL

Son dakika haberi... Muğla pompalı tüfekli baskını konuşuyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Lunapark işletmecisini bacağından yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Pompalıyla lunapark bastılar POMPALIYLA LUNAPARK BASTILAR

İŞLETMECİYİ BACAĞINDAN VURDU
Olay, Marina bölgesindeki lunaparkta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunaparka geldi.

Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

SALDIRGAN KAÇTI
Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA