04 Temmuz 2021, Pazar
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Muğla'da dehşet! Pompalıyla lunapark bastılar
Son dakika haberi... Muğla pompalı tüfekli baskını konuşuyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Lunapark işletmecisini bacağından yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.