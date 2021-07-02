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Son dakika: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan depremler (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem sonrası saat 23:30’da yine Ege’de 3,7’lik bir deprem daha meydana geldi.

SON DAKİKA | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.46'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Ege Denizi, 33.88 km.Lasithi (Yunanistan), 177.35 km. Datça (Muğla)

Tarih-Saat : 02.07.2021, 22:46:16 TSİ

Enlem : 35.6340 N Boylam : 25.8780 E Derinlik : 15.00 km

EGE'DE YENİ DEPREM

Bu deprem sonrası saat 23:30'da yine Ege'de 3,7'lik bir deprem daha meydana geldi.

2021 SON DEPREMLER

AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem |Video AFAD DUYURDU! EGE'DE KORKUTAN DEPREM |VİDEO

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