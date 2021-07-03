Çay ocağında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de çay ocağında oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 21.15 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Toptancı Hali'nde meydana geldi. Çay ocağında oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancasını çıkarıp ateş açtı. Olayda M.İ, Ö.B.B. ve B.Y., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.