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Çay ocağında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Çay ocağında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de çay ocağında yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi olaya ilişkin gözaltına alındı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında bir kişi silahını çıkarıp ateşledi. Olay sonrası polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de çay ocağında oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Toptancı Hali'nde meydana geldi. Çay ocağında oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancasını çıkarıp ateş açtı. Olayda M.İ, Ö.B.B. ve B.Y., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, yakınlarının yardımıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ise çay ocağında incelemelerde bulundu. Yaralıların yakınlarının hastanede taşkınlık çıkarması üzerine, hastaneye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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