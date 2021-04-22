Octovan güvencesiyle eşya taşıma artık çok kolay

Octovan, İstanbul evden eve nakliyat işlemleri sırasında oluşan maddi hasarların aynı gün içerisinde nakliyat firması tarafından hizmet alan kişilere ödenmesini sağlar. Ev taşıma hizmetinden şehirlerarası nakliyata, evden eve nakliyat hizmetinden parça eşya taşıma, ofis taşıma ve eşya depolama hizmetlerine kadar tüm nakliyat hizmetlerini sunan Octovan, birlikte çalıştığı nakliyat ekiplerinin yeterlilik düzeyini, teknik donanımlarını ve yeterlilik seviyelerini düzenli olarak denetlemektedir.

PARÇA EŞYA TAŞIMA

Nakliyat sektörüne yön veren hizmetlerden bir tanesi de parça eşya taşıma hizmetidir. Octovan çatısı altında çalışan nakliye firmaları yapı marketlerden, ofisinizden ya da evinizden nakliye etmek istediğiniz büyük ve ağır eşyaları güvenli ve hızlı bir şekilde istediğiniz adrese taşımaktadır. Tecrübe ve profesyonellik gerektiren parça eşya taşıma işlemleri büyük özen ve emek gerektirmektedir. Eşya taşıma işlemleri sırada oluşan herhangi bir maddi hasar nakliyat firması tarafından aynı gün karşılanmaktadır. Koltuk takımları, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi büyük ve ağır ikinci el eşyaları istediğiniz adresten alarak hızlı ve güvenli bir şekilde belirttiğiniz adrese taşıyan Octovan, parça eşya taşıma uzmanlığının yanı sıra en uygun fiyat garantisi ile hizmet veriyor.

NAKLİYE HİZMETİ

Şehiriçi ve şehirlerarası nakliyat hizmetleri bulunan Octovan, nakliyat hizmetlerinin en güvenli adresidir. İstanbul Anadolu Yakası'nda, Ataşehir, Pendik, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal, Maltepe; Avrpa Yakası'nda ise Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Beylikdüzü, Avcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir gibi her ilçeye İstanbul evden eve nakliyat hizmeti veren Octovan, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Antalya'da da hem şehir içi hem de şehirdışı nakliyat hizmeti sunuyor.

Mesafelerin uzun olması nedeni ile şehirlerarası nakliyat hizmeti alırken eşyaların zarar görmemesi için büyük bir emek harcamak gerekmektedir. Eşyaların taşıma kamyonuna doğru şekilde paketlenmeden ya da yanlış sıra ile yerleştirilmesi büyük hasarların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Tüm eşyaların paketlenmesinden taşıma kamyonuna yerleştirilmesine kadar her işlemi sizin yerinize halleden Octovan, eşyalarınızı hasar garantisi ile güvenli ve hızlı bir şekilde istediğiniz noktaya taşımaktadır.

EV TAŞIMA

Nakliyat sektöründeki en deneyimli nakliyat firmaları ile ev taşıma işlemlerini gerçekleştiren Octovan, eşyalarınızı söküyor, paketliyor ve yeni evinizde yeniden eşyalarınızın kurulumunu yapıyor. Üstelik Octovan, sunduğu bütün bu hizmetler için ek ücret talep etmiyor! Ayrıca, Ev taşıma işlemlerinin yapılacağı gün yaşanabilecek problemler için müşteri destek hattı ile hizmet alan kişilerin her zaman yanında olan Octovan, ev taşıma stresinden uzaklaşarak yeni hayatınıza huzurlu ve mutlu bir şekilde geçmenizi sağlıyor.

NAKLİYE FİYATLARI

Nakliyat fiyatları ve sunduğu ödeme seçenekleri ile fark yaratan Octovan, en kaliteli nakliyat hizmetlerini en uygun fiyat garantisi ile veriyor. Nakliyat sektöründe birçok firma sadece nakit ödeme opsiyonu sunarken, Octovan hizmet alan kişilere hem nakit hem de kredi kartı ile ödeme yapabilme olanağı sağlamaktadır. Sabit fiyat garantisi ile fark yaratan Octovan'da taşınma günü ortaya çıkan ek masrafların hiçbiri söz konusu değildir.

Hizmet almak isteyen kişilerden talep ettikleri nakliyat hizmetinin detaylarını özenli bir şekilde alan Octovan, sabit bir fiyat sunmaktadır. Sunulan sabit fiyat, ek hizmet talebi olmadığı sürece, taşınma günü kesinlikle değişmemektedir. Bu sayede nakliye fiyatları konusunda kafasında soru işareti kalmayan kişiler çok daha huzurlu ve rahat bir şekilde ev taşıma ya da eşya taşıma işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.