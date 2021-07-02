Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 11 gün mü? Kurban Bayramı...

Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramını pandemi nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramını ailesi ve sevdiklerinin yanında geçirmek veya tatil beldelerinde geçirmek için hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pazarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Diğer yandan bayram tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.