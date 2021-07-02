Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 11 gün mü? Kurban Bayramı...
Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadeti milyonlarca müslüman tarafından yerine getirilecek. 2021 Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Bayrama sayılı günler kala tatil planlarını hazırlamaya başlayan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. İşte, Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı...
Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramını pandemi nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramını ailesi ve sevdiklerinin yanında geçirmek veya tatil beldelerinde geçirmek için hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pazarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Diğer yandan bayram tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.
Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.
Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.
Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "kurban kesim elemanı" kursu düzenlenecek. Kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya kurban kesim elemanı kurslarından alınmış kurs bitirme belgesi ve hijyen eğitimi belgesi olanlar görevlendirilecek.
Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.
Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.
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