İhaleyle ucuz araba yalanıyla 90 milyonluk vurgun yapan şahıslar tutuklandı

23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheliler tek tek tespit edildi. İstanbul ve Tokat başta olmak üzere Cuma günü 23 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.