İhaleyle ucuz araba yalanıyla 90 milyonluk vurgun yapan şahıslar tutuklandı
İstanbul'da icra ve ihale yoluyla araç satma vadeden ve 29 kişiyi dolandırıp 90 milyon lira vurgun yapan 24 kişilik çete çökertildi. İstanbul, İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat'ta hayvan çiftliği kurdukları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı artan şikayetler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yankesicilik Büro ekipleri 29 mağdur kişiye ulaştı. Çalışmalarda mağdurların tamamının icra yoluyla ucuza araç almak isterken dolandırıldıkları belirlendi.
GÜMRÜK SÜRESİ VAR DEYİP OYALADILAR
İddiaya göre mağdurlara ulaşan şüpheliler, kendilerinin bağlantılarının olduğunu söyleyerek piyasa fiyatının yarısına araç alabileceklerini ancak paranın hemen alınması gerektiğini söyledi.
Parayı toplayan şüpheliler 21 günlük bir gümrük bekleme süresinin olduğunu öne sürerek mağdurları oyaladı. Dolandırıldığını anlayan 29 kişi soluğu poliste aldı.
23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheliler tek tek tespit edildi. İstanbul ve Tokat başta olmak üzere Cuma günü 23 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
VURGUN PARASIYLA ÇİFTLİK KURMUŞLAR
Şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat'ta yatırım amaçlı hayvan çiftliği kurdukları öğrenildi. Baskında 275 adet büyükbaş hayvan, 473 adet küçükbaş hayvan, 107 bin 400 lira para, 70 bin liralık çek ve senet, 2 adet araç 32 adet cep telefonu 2 adet tabanca, 7 adet bilgisayar, ele geçirildi. Şüphelilerin 90 milyon liralık vurgun yaptıkları değerlendirildi.
HEPSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Küçükçekmece adliyesine sevk edildi. 24 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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