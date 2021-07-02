Samsun'da korkunç olay! 15 yaşındaki Şinasi'yi arkadaşı kalbinden bıçaklanıp öldürüldü
YAŞAM İHA
Samsun'da dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde 16 yaşındaki E.S. tartıştığı arkadaşı 15 yaşındaki Şinasi Tekcan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Şinasi Tekcan ile arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan'ı kalbinden bıçakladı.
Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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