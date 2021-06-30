30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İETT otobüsünde yılan paniği

Son dakika: İETT otobüsünde yılan paniği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İETT otobüsünde yılan paniği

Son dakika haberine göre Sarıyer Ayazağa'da İETT şoförü, otobüsün kapısındaki demirliklere sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Ayazağa'da meydana geldi.

Durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere sıkışan yılanı fark eden yolcular durumu şoföre haber verdi. Şoför otobüsün orta kapısına sıkışan yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İETT şoförü çıldırttı! Bebekli kadını arabadan indirdi İETT ŞOFÖRÜ ÇILDIRTTI! BEBEKLİ KADINI ARABADAN İNDİRDİ
İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü öldü! İETT OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ!
İETT otobüsü alev topuna döndü İETT OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA