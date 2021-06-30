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Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı.

Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı.

Düğünde takı krizi! Gelin sinir krizi geçirip...

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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