24 saat geçmeden yeniden dumanlar yükseldi! Muğla'da korkutan yangın

Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce açık cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı.

Dalaman'ın dumanlar altında kaldığı yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş, 2 hektarlık alan da zarar görmüştü.

Bugün dün yangının başladığı kağıt fabrikasında yine yangın çıktı.





Saat 14.00 sıralarında kağıt fabrikasında yükselen siyah dumanlar üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye olarak çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, yangın çıkan fabrikaya çok sayıda ambulansında sevk edildiği görüldü.

Çevre ilçelerden de gözüken dumanlar ilçe merkezin kaplamış vaziyette. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.