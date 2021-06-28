Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı
Şırnak'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 56 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 23,08 gram metamfetamin, 8,65 gram esrar, 1,52 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 16 bin 200 adet tütün sarma kağıdı, 2 bin 600 paket kaçak sigara ve 29 cep kaçak telefonu ele geçirildi.
YAŞAM DHA
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21- 27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 23,08 gram metamfetamin, 8,65 gram esrar, 1,52 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 16 bin 200 adet tütün sarma kağıdı, 2 bin 600 paket kaçak sigara ve 29 cep kaçak telefonu ele geçirildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 37'si kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF online bütünleme sınavı giriş ekranı! 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
- Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?
- Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...
- 1 Temmuz düğün genelgesi 2021: Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? Yemek yasak mı? Dans ve halay...
- Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
- Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
- 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
- Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
- Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...