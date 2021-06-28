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Son dakika: Ardahan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında o köy karantinaya alındı

Son dakika yaşam haberi... Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Gölbelen köyünde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Son dakika: Ardahan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında o köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması sebebiyle Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.

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