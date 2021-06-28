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Alkollü sürücüden polislere güldüren tehdit: "O zaman ben sizin komiseri arayayım"

Bursa'da İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün bahanesi şaşırttı. Ehliyetini soran ekiplere "Sizde kaldı ehliyetim" diyen Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Alkollü sürücüden polislere güldüren tehdit: O zaman ben sizin komiseri arayayım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün pansuman bahanesi şaşırttı. Sürücüye 4 bin 376 TL cezai işlem uygulandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

BEN SİZİN KOMİSERİ ARAYAYIM

Ekipler, 16 FL 787 plakalı otomobili durdurdular. Alkolmetreye üflemekle direnen sürücü Ferhat B.(63)'nin bahanesi şaşırttı. Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.

ALKOLLÜ ÇIKINCA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Dakikalar sonra Alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promül alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1679 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.

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