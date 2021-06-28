Alkollü sürücüden polislere güldüren tehdit: "O zaman ben sizin komiseri arayayım"

BEN SİZİN KOMİSERİ ARAYAYIM



Ekipler, 16 FL 787 plakalı otomobili durdurdular. Alkolmetreye üflemekle direnen sürücü Ferhat B.(63)'nin bahanesi şaşırttı. Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.