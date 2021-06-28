28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da ilginç kaza: Ters dönen otomobilden böyle kurtuldu! İlk isteği bakın ne oldu

Hatay’da ilginç kaza: Ters dönen otomobilden böyle kurtuldu! İlk isteği bakın ne oldu

Hatay’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralanırken, kazadan yara almayan otomobilin sürücüsü ise "Zaten 50- 60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin, gözünüzü seveyim" dedi. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
ABONE OL
Hatay’da ilginç kaza: Ters dönen otomobilden böyle kurtuldu! İlk isteği bakın ne oldu

Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Samandağ- Arsuz karayolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Arsuz istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Araçta bulunan kazazedelerin yardımına ise Arsuz ilçesinden dönen tarım işçileri ve Jandarma ekipleri koştu.

"60 BİN LİRA ZARARA GİRDİM, SİGARA VERİN"

Yaralılar araçtan çıkarılırken, sürücünün ise alkollü olduğu öne sürüldü.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün, "Zaten 50-60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin gözünüzü seveyim" sözleri dikkat çekti.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen sürücü ifadesi alınmak üzere Jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası ilk isteği... KAZA SONRASI İLK İSTEĞİ...


Akaryakıt istasyonunda tehlikeli hareket! AKARYAKIT İSTASYONUNDA TEHLİKELİ HAREKET!
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli hareket!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA