Hatay’da ilginç kaza: Ters dönen otomobilden böyle kurtuldu! İlk isteği bakın ne oldu
Hatay’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralanırken, kazadan yara almayan otomobilin sürücüsü ise "Zaten 50- 60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin, gözünüzü seveyim" dedi. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.
Araçta bulunan kazazedelerin yardımına ise Arsuz ilçesinden dönen tarım işçileri ve Jandarma ekipleri koştu.
"60 BİN LİRA ZARARA GİRDİM, SİGARA VERİN"
Yaralılar araçtan çıkarılırken, sürücünün ise alkollü olduğu öne sürüldü.
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün, "Zaten 50-60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin gözünüzü seveyim" sözleri dikkat çekti.
Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
İsmi öğrenilemeyen sürücü ifadesi alınmak üzere Jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
- Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
- 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
- Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
- Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...
- YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
- YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
- YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj puanı kaç? YKS barajı geçmek için kaç net, doğru yapmak gerekiyor? TYT AYT puan hesaplama işlemi
- YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
- YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
- YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...