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İzmir'de ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon 275 bin TL!

Son dakika haberleri... İzmir'de kaçakçılara dev bir darbe indirildi. İzmir'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşte haberin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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İzmir'de ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon 275 bin TL!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 600 doldurulmuş makaron, 400 bin 400 makaron, 359 kilo tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 tarihi sikke, 19 bin 275 kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

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