İzmir'de ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon 275 bin TL!

Operasyonlarda, 600 doldurulmuş makaron, 400 bin 400 makaron, 359 kilo tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 tarihi sikke, 19 bin 275 kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi.