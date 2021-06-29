Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
Ay tutulması ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olay için nefesler tutuldu. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. . Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olay için nefesler tutuldu. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
KANLI AY TUTULMASI SAATİ VE GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ı 27 Mayıs Perşembe gecesine bağlayan gece yaşanacak. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı. Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi gibi bazı ülkelerden izlenebileceği de biliniyor.
KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.
2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ
26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)
10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)
19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)
4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)
KANLI AY NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
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