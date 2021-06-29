Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. . Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olay için nefesler tutuldu. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?

KANLI AY TUTULMASI SAATİ VE GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ı 27 Mayıs Perşembe gecesine bağlayan gece yaşanacak. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı. Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi gibi bazı ülkelerden izlenebileceği de biliniyor.