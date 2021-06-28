CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Enver Aysever arasında ihale kavgası!

"İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ"

Dava açma nedenini ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı. İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.