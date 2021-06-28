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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Enver Aysever arasında ihale kavgası!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Yaşam Boyu Eğitim Projesi için Enver Aysever ile anlaşmıştı. Aysever’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye "okuryazarlık" dersi vereceği haberi gelen tepkiler üzerine iptal edildi. İhalenin iptal haberini alan Aysever hemen harekete geçti ve CHP'li belediyeye 50 bin liralık tazminat davası açtı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Enver Aysever arasında ihale kavgası!

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

"İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ"
Dava açma nedenini ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı. İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

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