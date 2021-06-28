Bahçelievler'de feci ölüm! Hülya Karabul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olay Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aladağ 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Hülya Karabul henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.