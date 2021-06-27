Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda tehlikeli hareket! Drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza! Olay anı kamerada...

Olayla ilgili çalışma başlatan Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün M.M.T. (22) olduğunu belirledi. Yakalanan M.M.T. hakkında drift yapmaktan 6 bin 700 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 312 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 481 TL idari para cezası uygulandı. M.M.T.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına konuldu.