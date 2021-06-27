Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasındaki kavgada silahla ateş edildi: 1 ölü

"CANIM DA GİTSE, MALIM DA GİTSE, ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAYACAĞIM"



Otopsi işlemleri tamamlanan Sinan Karadeniz'in cenazesi, ailesi tarafından bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Ölen Karadeniz'in babası Ali Karadeniz, "Bunun peşini bırakmam, sonuna kadar davacıyım. 5 kişi gelmiş. Biri çağırmış, diğerleri kafasına sıkmışlar. Bunların yakalanması gerekiyor. Bir can gitti, kolay değil. Sonuna kadar takip edeceğim...

...Bu insan elini kolunu sallayarak gezemez. 21 yaşında, efendi, şerefli bir insandı. Öyle işlere karışmazdı, korkardı. 5 kişi gelip benim çocuğumu öldürecek, ben de peşini bırakacağım, olmaz öyle bir şey. Baba olarak benim canım nasıl yanıyorsa, onun canının da yanması gerekiyor. Her ne ifade verirse, kabul edemeyiz. Canım da gitse, malım da gitse, çocuğumun hakkını arayacağım" dedi.