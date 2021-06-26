Son dakika: İzmir'i kuvvetli yağış ve fırtına vurdu! Uyarı geldi: Saat 18.00'e kadar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'i saat 15.45'ten sonra oluşacak yoğun yağış ve fırtına karşı uyarmıştı. İzmir'de beklenen fırtına ve kuvvetli yağış kentin büyük bölümünde etkili oldu.

Fırtına ve kuvvetli yağışla birlikte bazı yerlerde hortum da görüldü.

Meteoroloji, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

İşte Meteoroloji'nin İzmir için yaptığı uyarı:

Meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün 15:45-18:00 saatleri arasında İzmir'in kuzey kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.