'Yurt dışı' diye geldikleri yer Eskişehir çıktı! Ceza yağdı

104 BİN 412 TL CEZA

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 104 bin 412 lira ceza uygulandı.