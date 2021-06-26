Narkotik köpeği Athena ilgi odağı oldu

Narkotik şube müdürlüğü ekipleri, suçu önleme çalışmaları kapsamında da bilgilendirici etkinliklere devam ediyor.

Ekipler son olarak bugün belediye işhanı önünde Yeşilay gönüllüleriyle birlikte açtıkları stantta hem broşür dağıtımı yaptılar, hem de halkın merak ettiği sorulara cevaplar verdiler.





VATANDAŞIN İLGİ ODAĞI ATHENA

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gözdesi olan Athena isimli narkotik köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu. Uyuşturucu operasyonlarının vazgeçilmezi olan Athena, etkinlik kapsamında küçük bir operasyonu da başarıyla yerine getirdi.