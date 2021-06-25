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Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda kuruldu

Havacılık ve uçak fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için Türkiye'de ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunuldu. Spotter alanına ulaşım ücretisiz olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda kuruldu

Uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen spotterlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uçakların iniş ve kalkışlarında en doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları artık İstanbul Havalimanı'nda kurulan alanda pist 1 ve hava trafik kontrol kulesini gören noktadan fotoğraflarını çekebilecek.

Uçakların iniş veya kalkışını yakından görmek ve Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni fotoğraflamak isteyenler www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/spotter adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların haftalık olarak değerlendirileceği sistemde, spotterlerin alana girişleri geçici apron kartıyla yapılacak.

Havacılık tutkunları, TC kimlik ya da pasaport ön yüzü, vesikalık fotoğraflarını ve HES koduyla birlikte spotter formuna doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

SPOTTER ALANINA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
İstanbul Havalimanı'nda kurulan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı ilk etapta cumartesi günleri 08:00 - 17:30 saatleri arasında hizmet verecek. Ulaşım ise İstanbul Havalimanı P6 Turkuaz otoparktan kalkacak araçlarla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

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