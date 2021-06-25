Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda kuruldu

Uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen spotterlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uçakların iniş ve kalkışlarında en doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları artık İstanbul Havalimanı'nda kurulan alanda pist 1 ve hava trafik kontrol kulesini gören noktadan fotoğraflarını çekebilecek.