Adana'da eski sevgilisine özel fotoğraflarla şantaj yapan şahıs yakalandı

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Şantaj olayı geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre Ankara'da yaşayan Y.D. adındaki kadın sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Nazmi K. ile tanıştı. Bir süre görüştükten sonra telefon üzerinde birbirlerine özel fotoğraflar göndermeye başlayan çift daha sonra ayrıldı. Nazmi K., "Özel fotoğrafların elimde bana 50 bin lira para vermezsen, fotoğraflarını internette yayarım" diyerek kadını tehdit etti. Şantaja uğrayan Y.D., "Param yok ama altınım var. İstersen altın bileziklerimi sana gönderirim" dedi.