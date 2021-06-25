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Adana'da eski sevgilisine özel fotoğraflarla şantaj yapan şahıs yakalandı

Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Y.D., sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu, Mersin’de yaşayan 30 yaşındaki Nazmi K.’ye özel fotoğraflarını yolladı. Bir süre sonra Nazmi K., '50 bin lira yollamazsan fotoğraflarını internette paylaşırım' tehdidiyle genç kadına şantaj yaptı. Bunun üzerine kadın, polisi aradı. Yolcu kılığına giren polis, genç kadına şantaj yaptığı iddia edilen Nazmi K.'yi Adana Otogarı'nda film gibi operasyonla yakaladı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Adana'da eski sevgilisine özel fotoğraflarla şantaj yapan şahıs yakalandı

Mersin'de yaşayan 30 yaşındaki Nazmi K., sosyal medya üzerinden tanıştığı 38 yaşındaki Y.D. adlı kadınla sevgili oldu ve bir süre görüştükten sonra ayrıldı. Nazmi K., özel fotoğraflarını internette yaymakla tehdit ettiği Y.D.'den 50 bin lira para istedi.

Şantaja uğrayan Y.D., eski sevgilisine "Param yok ama altınım var. Onları da otobüsle sana gönderiyorum" dedikten sonra sahte bilezikleri kargolayıp soluğu poliste aldı. Yolcu kılığına giren polis, genç kadına şantaj yaptığı iddia edilen Nazmi K.'yi Adana Otogarı'nda film gibi operasyonla yakaladı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Şantaj olayı geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre Ankara'da yaşayan Y.D. adındaki kadın sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Nazmi K. ile tanıştı. Bir süre görüştükten sonra telefon üzerinde birbirlerine özel fotoğraflar göndermeye başlayan çift daha sonra ayrıldı. Nazmi K., "Özel fotoğrafların elimde bana 50 bin lira para vermezsen, fotoğraflarını internette yayarım" diyerek kadını tehdit etti. Şantaja uğrayan Y.D., "Param yok ama altınım var. İstersen altın bileziklerimi sana gönderirim" dedi.

MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Kadının teklifini kabul eden ve olası bir tuzağa düşmemek için altın bilezikleri Adana'ya göndermesini isteyen Nazmi K., otobüs firmasının adını ve muavinin telefon numarasını aldıktan sonra Mersin'den yola çıktı. Mağdur kadın sahte altınları beze sararak kargoladıktan sonra soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine Ankara polisi, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine durumu bildirdi. Firmayla iletişime geçen polis Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda otobüse müşteri kılığında binerek Adana'ya doğru hareket etti.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Polis ekibinden diğer bir gurup ise otobüsteki kargoyu alacak olan Nazmi K.'nu otogarın bir köşesinden beklemeye başladı. Zanlı kargoyu alırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şantaj suçundan adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı, şunları söyledi:



"Y.D. ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplamda 50 bin lira para gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince bende fotoğrafları paylaşırım dedim. Paramı geri almak için yaptım..."

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